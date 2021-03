Unieuro e la Playstation 5 gratis | l' ennesima truffa su Facebook che poteva essere evitata

Advertising

TeoloMassimo : RT @Digital_Day: Basterebbe un banale controllo sul nome delle pagine ufficiali. Invece... - Digital_Day : Basterebbe un banale controllo sul nome delle pagine ufficiali. Invece... -

Ultime Notizie dalla rete : Unieuro Playstation

DDay.it - Digital Day

... come invece fatto da Sony con), somiglia di più a quelle ipotesi che parlavano di una ... in offerta oggi da Phoneshock a 429 euro oppure daa 499 euro . 2 condivisioni Condividi ...Basti infatti ad esempio pensare all'incredibile campagna pubblicitaria fatta per5, ...per acquistare Logitech G PRO X su Mediaworld " Clicca qui per acquistare Logitech G PRO X su...Una pagina finta, che usa nome e logo della pagina Unieuro ufficiale, sta truffando incauti visitatori del social promettendo console gratis. Eppure bastava un banale controllo sul nome per bloccare q ...PlayStation 5 è l'oggetto più desiderato del momento, ma dove si può trovare? È venduta nei negozi fisici? O solamente online?