Stop a bullismo e cyberbullismo, un evento in diretta Facebook della Città di Collegno (Di sabato 27 marzo 2021) Conoscere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è necessario per prevenire episodi di cui purtroppo troppi giovani sono vittime. Per questo la Città di Collegno ospita sulla sua pagina Facebook lunedì 29 marzo alle ore 21 l’evento “Io dico Stop al bullismo e cyberbullismo”. Un appuntamento a cui parteciperà lo scrittore Stefano Peiretti e il Sindaco della Città di Collegno, Francesco Casciano, per confrontarsi su bullismo e cyberbullismo in tempo di pandemia. A moderare la blogger letteraria Loredana Gasparri. Scopo dell’iniziativa è quello di far comprendere i primi segnali del fenomeno del bullismo e le sue dinamiche, i ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 27 marzo 2021) Conoscere i fenomeni die cyberè necessario per prevenire episodi di cui purtroppo troppi giovani sono vittime. Per questo ladiospita sulla sua paginalunedì 29 marzo alle ore 21 l’“Io dicoale cyber”. Un appuntamento a cui parteciperà lo scrittore Stefano Peiretti e il Sindacodi, Francesco Casciano, per confrontarsi sue cyberin tempo di pandemia. A moderare la blogger letteraria Loredana Gasparri. Scopo dell’iniziativa è quello di far comprendere i primi segnali del fenomeno dele le sue dinamiche, i ...

