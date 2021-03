Spacca - partite, jolly, riserva di lusso: Muriel è pronto per l'Inter, 'nonostante' il Gasp (Di sabato 27 marzo 2021) Prendendo in prestito un concetto caro al basket, con Luis Muriel si potrebbe parlare di sesto uomo. Il perfetto sesto uomo. Ovvero, colui che parte dalla panchina e però incide più di molti titolari. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Prendendo in prestito un concetto caro al basket, con Luissi potrebbe parlare di sesto uomo. Il perfetto sesto uomo. Ovvero, colui che parte dalla panchina e però incide più di molti titolari. ...

Advertising

Gazzetta_it : Spacca-partite, jolly, riserva di lusso: #Muriel ora è pronto per l’#Inter, “nonostante” #Gasperini #SerieA… - junews24com : Juve Primavera, Soulè lo spacca-partite: impatto devastante dalla panchina - - giolongoo : @Max_883 @luca5587 In effetti io rimetterei Luis Alberto a fare il trequartista, ieri Simone mi aveva illuso ma poi… - AlessandroVig0 : @InterCM16 Assolutamente, giocatore da far crescere con calma che può fare tranquillamente il titolare o il sostituto che spacca le partite -