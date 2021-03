Sicurezza domestica | ecco le soluzioni più gettonate per interni ed esterni

Leggi su newsmondo

(Di sabato 27 marzo 2021) La pandemia di Coronavirus ha riportato la casa al centro delle attenzioni degli italiani, favorendo gli investimenti per rendere l’abitazione più confortevole, smart e sicura Secondo uno studio realizzato dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, una quota considerevole della spesa è riservata ai sistemi per la, con il 21% dei costi che sono affrontati per migliorare la protezione di porte e finestre. Per difendere la casa, tra lepiù apprezzate per laci sono le serrature di qualità tecnologicamente aggiornate, porte e finestre blindate, una buona illuminazione delle aree esterne e l’installazione di impianti moderni di videosorveglianza. Il mix tra protezione attiva e passiva garantisce quindi di vivere gli ambientie ...