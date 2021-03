Serie C-Girone C, al via la 33a giornata: il Catania sfida la Cavese, Bari all’esame Paganese. Il programma completo (Di sabato 27 marzo 2021) Il programma del trentatreesimo turno.Con le gare Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia rinviate causa Covid-19, prenderà il via oggi la quindicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Due le sfide in scena questo pomeriggio: Cavese-Catania alle ore 15 e Bari-Paganese alle ore 17.30.Domani, invece, sono cinque le partite in programma, con Vibonese-Teramo alle ore 12.30. Poi, alle ore 15, la capolista Ternana giocherà in casa del Bisceglie, l'Avellino ospiterà la Virtus Francavilla e la Viterbese affronterà il Potenza. Infine, alle ore 17.30, la Turris dovrà vedersela con il Catanzaro. Se la Ternana vincerà e l'Avellino non farà risultato al "Partenio", gli uomini di Lucarelli saranno aritmeticamente promossi in ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Ildel trentatreesimo turno.Con le gare Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia rinviate causa Covid-19, prenderà il via oggi la quindicesimadi ritorno delC diC. Due le sfide in scena questo pomeriggio:alle ore 15 ealle ore 17.30.Domani, invece, sono cinque le partite in, con Vibonese-Teramo alle ore 12.30. Poi, alle ore 15, la capolista Ternana giocherà in casa del Bisceglie, l'Avellino ospiterà la Virtus Francavilla e la Viterbese affronterà il Potenza. Infine, alle ore 17.30, la Turris dovrà vedersela con il Catanzaro. Se la Ternana vincerà e l'Avellino non farà risultato al "Partenio", gli uomini di Lucarelli saranno aritmeticamente promossi in ...

