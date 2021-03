Risolto il giallo dei due cadaveri trovati in strada nel Napoletano (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - È andato in caserma nella notte Giuseppe Greco, 25 anni, incensurato, figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga. È andato dai carabinieri a raccontare la sua versione dei fatti, ed è stato interrogato dal pm. Greco è il conducente della Smart For 4 trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a Marano, ai confini con Villaricca, nel Napoletano, poco distante dai cadaveri di due uomini, da uno scooter T-Max, da una pistola e da un prezioso orologio Rolex. La scena di una rapina finita nel sangue. I due rapinatori, entrambi pregiudicati di Sant'Antimo, Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni, gli hanno sottratto il Rolex in via San Rocco sotto minaccia della pistola. Ma il venticinquenne li ha inseguiti, speronati e travolti con l'auto. I primi ad arrivare sono stati agenti della polizia municipale, che hanno ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - È andato in caserma nella notte Giuseppe Greco, 25 anni, incensurato, figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga. È andato dai carabinieri a raccontare la sua versione dei fatti, ed è stato interrogato dal pm. Greco è il conducente della Smart For 4 trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a Marano, ai confini con Villaricca, nel, poco distante daidi due uomini, da uno scooter T-Max, da una pistola e da un prezioso orologio Rolex. La scena di una rapina finita nel sangue. I due rapinatori, entrambi pregiudicati di Sant'Antimo, Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni, gli hanno sottratto il Rolex in via San Rocco sotto minaccia della pistola. Ma il venticinquenne li ha inseguiti, speronati e travolti con l'auto. I primi ad arrivare sono stati agenti della polizia municipale, che hanno ...

