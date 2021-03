LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la Q2 (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Binder firma il nuovo record della pista! Il sudafricano segna il crono di 2.04.354! Alcoba è secondo davanti a Rodrigo e Garcia. Masia e Foggia completano la Top6. 16.03 Ottimi parziali per Binder, Masià ed Alcoba. Attenzione anche a Foggia! 16.01 Il giapponese Kaito Toba (Green Power) detta il passo in 2.05.414. Attendiamo i diretti rivali del giapponese. 15.59 Molti piloti aspettano ad entrare in pista. Il gioco di squadra è fondamentale in quel di Losail, pista che presenta una lunghissimo rettilineo. 15.57 Escono dalla corsia dei box i piloti. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Rossi, Antonelli, Fenati e Migno si giocano la pole. 15.55 bandiera verde! Inizia la Q2! 15.54 Attenzione ai limiti del tracciato, ogni abuso verrà sanzionato con la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Binder firma il nuovo record della pista! Il sudafricano segna il crono di 2.04.354! Alcoba è secondo davanti a Rodrigo e Garcia. Masia e Foggia completano la Top6. 16.03 Ottimi parziali per Binder, Masià ed Alcoba. Attenzione anche a Foggia! 16.01 Il giapponese Kaito Toba (Green Power) detta il passo in 2.05.414. Attendiamo i diretti rivali del giapponese. 15.59 Molti piloti aspettano ad entrare in pista. Il gioco di squadra è fondamentale in quel di Losail, pista che presenta una lunghissimo rettilineo. 15.57 Escono dalla corsia dei box i piloti. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Rossi, Antonelli, Fenati e Migno si giocano la pole. 15.55la Q2! 15.54 Attenzione ai limiti del tracciato, ogni abuso verrà sanzionato con la ...

