LIVE – Cavese-Catania | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 27 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata delC di. I padroni di casa, ultimi in classifica e reduci da sei sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di punti per poter continuare a sperare nella salvezza; gli etnei, dal canto loro, hanno perso tre delle ultime cinque partite e vogliono vincere per non perdere terreno dalle rivali. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 27 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 15:00 2? – Ci ...

Advertising

IAMCALCIOSALERN : Cavese-Catania LIVE: cronaca, formazioni e tabellino in diretta - news_catania : LIVE NC | #Cavese-#Catania 0-0: le formazioni ufficiali - Calciodiretta24 : Cavese – Catania: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Cavese – Catania: dove vedere la diretta live e risultato - canciello_94 : CAVESE vs CATANZARO|SERIE C|24.03.2021 #CAVESECATANZARO #CAVESE #CATANZARP SERIEC #24MARZO #LIVE #LIVESPORT CLICK H… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cavese

Calabria Magnifica

Risultati Serie C, classifica/ Diretta golscore: colpaccio Juve Stabia IL BARI Protagonista ... la prima sarà alle ore 15.00 e vedrà affrontarsie Catania. Solo alle ore 17.30 si ...Sempre grazie a Eleven Sports sarà possibile vedere- Catania in direttastreaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o, in alternativa, sul proprio personal computer o ...Alle 15:00 il fischio d’inizio. Mister Baldini non cambia l’undici di partenza rispetto a Catania-Avellino. In campo, tra le file della Cavese, gli ex rossazzurri Scoppa e Calderini CAVESE CALCIO vs C ...Al Simonetta Lamberti si affrontano Cavese e Catania per l'anticipo del girone C. Già ufficializzate le formazioni delle due squadre: - QUI ...