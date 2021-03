Johnny Deep “picchiatore di mogli” è una definizione “sostanzialmente vera”: niente appello per la star (Di sabato 27 marzo 2021) niente appello per Johnny Depp. L’attore hollywoodiano ha perso la possibilità di ribaltare la sentenza dell’alta corte di Londra. Il verdetto aveva respinto la denuncia per diffamazione della star contro l’editore del tabloid The Sun, valutando che l’articolo dell’aprile 2018 che definiva Depp un “picchiatore di mogli” era “sostanzialmente vero“. Dopo un processo lungo tre settimane nel luglio 2020, il giudice Nicol aveva stabilito che Depp, 57 anni, aveva aggredito l’ex moglie Amber Heard, 34 anni, in una dozzina di occasioni e che per tre volte l’aveva messa in pericolo di vita. Depp aveva chiesto alla corte d’appello di concedergli il permesso di impugnare la sentenza, con l’obiettivo di ordinare un nuovo processo. Tuttavia, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021)perDepp. L’attore hollywoodiano ha perso la possibilità di ribaltare la sentenza dell’alta corte di Londra. Il verdetto aveva respinto la denuncia per diffamazione dellacontro l’editore del tabloid The Sun, valutando che l’articolo dell’aprile 2018 che definiva Depp un “di” era “vero“. Dopo un processo lungo tre settimane nel luglio 2020, il giudice Nicol aveva stabilito che Depp, 57 anni, aveva aggredito l’exe Amber Heard, 34 anni, in una dozzina di occasioni e che per tre volte l’aveva messa in pericolo di vita. Depp aveva chiesto alla corte d’di concedergli il permesso di impugnare la sentenza, con l’obiettivo di ordinare un nuovo processo. Tuttavia, a ...

