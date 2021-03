Isola dei Famosi 2021, concorrente costretto a ritirarsi (Di sabato 27 marzo 2021) Sembra che quest’anno sia piuttosto difficile cercare di rifar rimanere i naufraghi in Honduras. I primi due concorrenti eliminati, il Visconte Ferdinando e Akash, hanno infatti deciso di non accettare la sfida di Parasite Island e di tornare direttamente in Italia. Ora però l’Isola dei Famosi perderà un altro pezzo: come riporta FanPage infatti, Paul Gascoigne sarà costretto a ritirarsi per via dell’infortunio al braccio causato dall’ultima prova ricompensa andata in onda giovedì scorso. L’uomo dovrà stare fermo per alcune settimane: una condizione che non gli permetterebbe dunque di affrontare le prossime sfide sull’Isola. La notizia, sempre secondo la testata giornalistica, verrà ufficializzata nella puntata di lunedì 29. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di sabato 27 marzo 2021) Sembra che quest’anno sia piuttosto difficile cercare di rifar rimanere i naufraghi in Honduras. I primi due concorrenti eliminati, il Visconte Ferdinando e Akash, hanno infatti deciso di non accettare la sfida di Parasite Island e di tornare direttamente in Italia. Ora però l’deiperderà un altro pezzo: come riporta FanPage infatti, Paul Gascoigne saràper via dell’infortunio al braccio causato dall’ultima prova ricompensa andata in onda giovedì scorso. L’uomo dovrà stare fermo per alcune settimane: una condizione che non gli permetterebbe dunque di affrontare le prossime sfide sull’. La notizia, sempre secondo la testata giornalistica, verrà ufficializzata nella puntata di lunedì 29. L'articolo proviene da Trash Italiano.

