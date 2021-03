Giovani, via alla challenge per innovatori: “The Big Hack” torna in versione digitale (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in una veste nuova e interamente digitale “The Big Hack”, l’evento dove i partecipanti possono condividere le conoscenze e liberare la propria creatività per sviluppare applicazioni innovative capaci di migliorare molti aspetti della vita quotidiana di tutti noi. Giunto alla quinta edizione, “The Big Hack” è promosso da Regione Campania e organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition e Sviluppo Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Apple Developer Academy. L’Hackathon si svolgerà dal 9 all’11 aprile con una maratona di programmazione in cui sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, esperti di UX e UIX, studenti e appassionati di tecnologia si uniscono in team e, con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il successo delle precedenti edizioni,in una veste nuova e interamente“The Big”, l’evento dove i partecipanti possono condividere le conoscenze e liberare la propria creatività per sviluppare applicazioni innovative capaci di migliorare molti aspetti della vita quotidiana di tutti noi. Giuntoquinta edizione, “The Big” è promosso da Regione Campania e organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition e Sviluppo Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Apple Developer Academy. L’athon si svolgerà dal 9 all’11 aprile con una maratona di programmazione in cui sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, esperti di UX e UIX, studenti e appassionati di tecnologia si uniscono in team e, con ...

Fede95Pezzo : @forumJuventus Tutti i nostri giovani dovrebbero andar via, che rimangano solo Agnelli e i suoi amichetti poi vedia… - EttoreEzio : @Ambrosetti_ @EnricoLetta Si fa un pò la gara per dichiararsi 'i più colpiti dalla pandemia'. In lizza le partite i… - buongiornomarch : RT @MaurizioSocci: “L’amor - per la conoscenza - move il #sole e l’altre #stelle” #Dantedì @cesareboccifs e @UniCamerino Mille ragazzi col… - etvmarche : RT @MaurizioSocci: “L’amor - per la conoscenza - move il #sole e l’altre #stelle” #Dantedì @cesareboccifs e @UniCamerino Mille ragazzi col… - Alexfacchinetti : Bellissimo articolo -