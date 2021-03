Ginnastica artistica | l’ultima volta che la Brixia non ha vinto in Serie A? Il precedente molto datato…

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) 5 aprile 2014. Quella è la data delgara non vinta dallaBrescia nellaA di. Quel giorno andò in scena la tappa conclusiva del massimo campionato italiano a squadre. A Desio fu la Olos Gym 2000 di Roma a trionfare, battendo la Leonessa per appena due decimi di punto. Giorgia Campana, Chiara Gandolfi, Giorgia Morera, Beatrice Borghi riuscirono in un’autentica impresa contro la corazzata del DT Enrico Casella, priva di Vanessa Ferrari (che quel giorno vinse in Coppa del Mondo all-around a Tokyo) e con l’epopea delle Fate soltanto all’orizzonte. Il sodalizio del Presidente Folco Donati vinse comunque lo scudetto e da quel momento mai più nessuno è riuscito a trionfare alle nostre latitudini. Stiamo parlando di sette anni di imbattibilità e sette scudetti ...