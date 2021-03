Gasperini | «Io alla Juve? Se non mi cacciano resto a Bergamo»

(Di sabato 27 marzo 2021) Nell’intervista rilasciata a Radio Deejay, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha risposto ad una domanda sul suo futuro in panchina. Il suo nome, negli ultimi giorni, è stato accostato a quello dellantus, come possibile sostituto di Andrea Pirlo. Ecco la sua risposta quando gli è stato chiesto se accetterebbe un quinquennale presso il club bianconero. «Se non mi. Se lami offrisse un quinquennale? No, un quinquennale è troppo lungo».è tornato anche sull’addio al Papu Gomez: «Non ho mandato io via Gomez. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni». L'articolo ilNapolista.

Il tecnico allontana le voci di un interesse da parte dei bianconeri e punge Pirlo: 'Penso che la società nei confronti dell'ex giocatore ...Il 'Papu' Gomez 'non l'ho mandato via io'. Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero, in meritocessione dell'ex capitano nerazzurro al Siviglia nel mercato di gennaio. 'Gli sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni', aggiunge il tecnico ...Gasperini a Radio Deejay: "Io alla Juve? Se non mi cacciano resto a Bergamo. Se mi offrissero un quinquennale? No, è troppo lungo" ...“Abbiamo una nostra identità, il nostro ritmo. Ma non siamo gli unici in Italia a fare un gioco europeo”: così Gasperini a Radio Deejay Lunga intervista di miter Gian Piero Gasperini ai microfoni di R ...