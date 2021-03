Avvertita forte scossa di Ml 5.6 a largo dell’Adriatico (Di sabato 27 marzo 2021) Avvertita forte scossa di Ml 5.6 il sisma è stato registrato a 169 chilometri a nord-ovest di Bari. scossa di terremoto nell’Adriatico: avvertito in Abruzzo, Campania e Puglia, segnalazioni anche in Basilicata e Molise. Avvertita forte scossa di magnitudo tra 5.3 e 5.8 è stato registrato nel Mar Adriatico a 169 chilometri a nord-ovest di Bari. Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021)di Ml 5.6 il sisma è stato registrato a 169 chilometri a nord-ovest di Bari.di terremoto nell’Adriatico: avvertito in Abruzzo, Campania e Puglia, segnalazioni anche in Basilicata e Molise.di magnitudo tra 5.3 e 5.8 è stato registrato nel Mar Adriatico a 169 chilometri a nord-ovest di Bari.

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - fanpage : ??ULTIM'ORA, forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del Centro-Sud - i_GnoT0009 : RT @3BMeteo: Dati rivisti: 5.6 nel cuore dell'Adriatico ad una profondità di soli 5km: ?? - Maria33759436 : RT @emergenzavvf: ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al… -