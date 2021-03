Ancora sparatorie nella notte in Virginia | due persone morte e otto feriti

(Di sabato 27 marzo 2021) Non si placa la follia omicida negli Stati Uniti: duesono rimaste uccise ed almenoferite in diverseche si sono avute lascorsa aBeach, cittadina costiera ...

Ledi Virginia Beach arrivano mentre nel Paese è stato riaperto il dibattito sulla violenza delle armi e la necessità di leggi per controllarne la vendita dopo le stragi di Atlanta e ...La polizia: "Notte caotica sulla spiaggia con tante diverse scene del crimine"negli Stati Uniti. Due persone sono rimaste uccise e almeno otto ferite in diverseche si sono avute la notte scorsa a Virginia Beach, cittadina costiera della Virginia. ...Notte caotica sulla spiaggia a Virginia Beach: 2 morti e almeno 8 feriti. Ancora sparatorie negli Stati Uniti. violenza senza fine in Usa ...La Polizia sta indagando sulla dinamica e sui colpevoli: diverse persone colpite nella zona del lungomare di Virginia Beach in diverse sparatorie ...