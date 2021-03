Ana Yanirsa | la ballerina ed ex fidanzata di Irama

(Di sabato 27 marzo 2021) Anaè laed exdi, artista che vedremo stasera tra gli ospiti della seconda puntata di “Amici” dalle 21:40 su Canale 5. La giovane, classe 1999 ha già nel suo curriculum esperienze importanti, avendo danzato in tour con Elettra Lamborghini e girato uno spot pubblicitario insieme a Bebe Vio. Laappare nel video del brano di“Nera” : sul set esplode la passione tra il cantante e lache iniziano una relazione durata circa 6 mesi. La storia termina nel momento in cui la ragazza scopre che il vincitore di “Amici” 2018 ha un flirt con Giulia De Lellis. Delusa ed amareggiata, raggiunta dai microfoni di Trash Italiano aveva dichiarato: “Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo. ...

In particolare,ha commentato con un storia, spiegando come la notizia l'abbia completamente colta di sorpresa : ' Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in ...Altri flirt? In passato è stato legato alla modella, a Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e a Megghi Galo , ex corteggiatrice di Lucas Peracchi a '...Irama ha avuto diverse relazioni con giovani del mondo dello spettacolo, ma forse la più chiacchierata è quella con la ballerina Ana Yanirsa ...