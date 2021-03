Akash Kumar attacca Ilary Blasi dopo l’Isola: “Quella? Non so nemmeno chi è…” (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar dopo avere pubblicato una fotografia che, apparentemente, non è la sua (trovandosi su Google da anni) e dicendo di avere gli occhi azzurri pure da bambino, ha sparato a zero contro Ilary Blasi, conduttrice de l’Isola dei Famosi che gli ha portato questi cinque minuti di popolarità. Akash Kumar attacca Ilary Blasi: “Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 marzo 2021)avere pubblicato una fotografia che, apparentemente, non è la sua (trovandosi su Google da anni) e dicendo di avere gli occhi azzurri pure da bambino, ha sparato a zero contro, conduttrice dedei Famosi che gli ha portato questi cinque minuti di popolarità.: “Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - fanpage : Akash Kumar posta una foto da bambino, ma l'ha cercata su Google. L'ex naufrago dell' #isola si giustifica - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar è un fiume in piena: “ #IlaryBlasi? Non so nemmeno chi sia” - Italia_Notizie : Operazione agli occhi? Akash Kumar si smaschera ?da solo e pubblica la foto di un'altra persona -