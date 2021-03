Vaccini in Campania, in arrivo da lunedì 72mila dosi Pfizer (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 72.000 dosi circa la spedizione in arrivo all’inizio della prossima settimana di vaccino Pfizer in Campania. Lo apprende l’ANSA da fonti dell’Unità di Crisi regionale. Un calo rispetto alle 120.000 arrivate questa settimana ma poi ci sarà un nuovo rialzo nelle prossime due settimane, quando arriveranno 107.000 dosi tra il 5 e il 6 aprile e altre 107.000 tra il 12 e 13 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 72.000circa la spedizione inall’inizio della prossima settimana di vaccinoin. Lo apprende l’ANSA da fonti dell’Unità di Crisi regionale. Un calo rispetto alle 120.000 arrivate questa settimana ma poi ci sarà un nuovo rialzo nelle prossime due settimane, quando arriveranno 107.000tra il 5 e il 6 aprile e altre 107.000 tra il 12 e 13 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

