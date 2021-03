Uomini e Donne | Sophie Codegoni spiega perché è finita con Matteo Ranieri

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scorso 9 febbraio la tronista, appena 18enne, sceglieva, tra tutti i suoi corteggiatori di “”,, atleta 28enne.il perchè della separazione conNeanche un mese e mezzo dopo, i due non stanno più insieme. Lahato sul suo profilo Instagram le cause della fine prematura della relazione con il “biondino” che tanto le era piaciuto durante l'avventura televisiva. La 18enne ha premesso che prima di andare al dating show aveva avuto diverse delusioni amorose e “non riusciva più ad approcciarsi” con i ragazzi.era riuscito a farla sentire bene e a farla sorridere durante la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

È bene notare come esista una legge del 1977 ( la 903 ) che tratti la parità di trattamento train materia di lavoro. Una legge secondo cui ogni annuncio di lavoro deve essere rivolto ...Se leamano borse e scarpe, gliamano le cravatte. Alcune proposte commerciali sono veramente bellissime: in seta , con stampe particolari e dai colori più sgargianti. Ma come ogni cosa anche ...Cerco un nuovo dipendente, ma deve essere uomo. Questa la sintesi di una mail (privata) firmata dal titolare di una farmacia della provincia pisana, e destinata a un dipendente del Dipartimento di Far ...L'inaspettato retroscena sulla carriera di Selvaggia Roma: il suo debutto risale a molto prima della sua partecipazione a Uomini e Donne.