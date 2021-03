Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati, è ufficiale (Di venerdì 26 marzo 2021) sono giorni che in molti parlavano di una possibile rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, ma i due protagonisti della vicenda non si erano mai espressi in merito. Nella serata di ieri però Sophie ha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza in merito alle numerose indiscrezioni e ai rumors che si erano creati attorno alla sua relazione. Con una diretta Instagram, la Codegoni ha spiegato che tra lei e Ranieri è finita. Uomini e Donne: Sophie e Matteo si sono lasciati Sophie e Matteo erano usciti insieme da Uomini e Donne dopo che la ragazza aveva scelto lui invece ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 marzo 2021)giorni che in molti parlavano di una possibile rottura tra, ma i due protagonisti della vicenda non si erano mai espressi in merito. Nella serata di ieri peròha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza in merito alle numerose indiscrezioni e ai rumors che si erano creati attorno alla sua relazione. Con una diretta Instagram, laha spiegato che tra lei eè finita.sierano usciti insieme dadopo che la ragazza aveva scelto lui invece ...

