Un vademecum per riconoscere le mascherine ffp2 contraffatte (Di venerdì 26 marzo 2021) Sempre più mascherine contraffatte sul mercato: a Padova l’azienda Clariscience ha una business unit che verifica la documentazione. E ha preparato un vademecum per aiutare gli acquirenti. Le mascherine chirurgiche, per legge, sono classificate come dispositivi medici. In quanto dispositivo medico, le mascherine chirurgiche devono assicurare non solo il rispetto della normativa generale dei dispositivi medici (Dir. 93/42/CEE) ma anche soddisfare i requisiti imposti dalla norma tecnica EN 14683, che ne delinea le prestazioni minime in termini di efficacia filtrante e respirabilità. Sulla confezione devono essere presenti alcune informazioni Marchio CE. Il marchio CE viene apposto sul prodotto a garanzia del rispetto delle norme vigenti (Direttiva 93/42/CEE o Regolamento UE 2017/745). Riferimento EN ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Sempre piùsul mercato: a Padova l’azienda Clariscience ha una business unit che verifica la documentazione. E ha preparato unper aiutare gli acquirenti. Lechirurgiche, per legge, sono classificate come dispositivi medici. In quanto dispositivo medico, lechirurgiche devono assicurare non solo il rispetto della normativa generale dei dispositivi medici (Dir. 93/42/CEE) ma anche soddisfare i requisiti imposti dalla norma tecnica EN 14683, che ne delinea le prestazioni minime in termini di efficacia filtrante e respirabilità. Sulla confezione devono essere presenti alcune informazioni Marchio CE. Il marchio CE viene apposto sul prodotto a garanzia del rispetto delle norme vigenti (Direttiva 93/42/CEE o Regolamento UE 2017/745). Riferimento EN ...

