Taranto | la portaerei Cavour conclude prove in mare con gli F35

(Di venerdì 26 marzo 2021)- La, in rientro nel porto di Norfolk, ha completato oggi le 'in' (sea trials) per l'impiego operativo dell'F - 35B, il velivolo da combattimento di quinta ...

La portaerei Cavour, in rientro nel porto di Norfolk, ha completato oggi le 'prove in mare' (sea trials) per l'impiego operativo dell'F-35B, il velivolo da combattimento di quinta generazione. Missione compiuta per la portaerei Cavour che ha completato oggi le prove in mare per l'impiego operativo dell'F-35B, il velivolo da combattimento di quinta generazione del ...