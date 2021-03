Sentenza FIGC Lazio: sette mesi di inibizione a Lotito, 12 mesi ai due medici (Di venerdì 26 marzo 2021) È arrivata pochissimi minuti fa la Sentenza della FIGC sul caos tamponi della Lazio: Claudio Lotito inibito per sette mesi E’ arrivata da pochi minuti la Sentenza della FIGC riguardo il caso tamponi che travolto la Lazio. Come riportato da Sky Sport, la Federcalcio ha sentenziato un’inibizione di 7 mesi per il presidente Claudio Lotito e una multa di 150mila euro alla società. Inoltre, la FIGC ha sentenziato anche un’inibizione di 12 mesi per i medici del club biancoceleste Rodia e Pulcini. Niente punti di penalizzazione o altri provvedimenti nei confronti della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) È arrivata pochissimi minuti fa ladellasul caos tamponi della: Claudioinibito perE’ arrivata da pochi minuti ladellariguardo il caso tamponi che travolto la. Come riportato da Sky Sport, la Federcalcio ha sentenziato un’di 7per il presidente Claudioe una multa di 150mila euro alla società. Inoltre, laha sentenziato anche un’di 12per idel club biancoceleste Rodia e Pulcini. Niente punti di penalizzazione o altri provvedimenti nei confronti della ...

