Scuole aperte anche in zona rossa, Anief: è un errore, il distanziamento non è garantito (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il sindacato Anief mantiene tutte le sue perplessità sulla decisione di riaprire le Scuole, seppure solo una parte, nelle zone rosse. Per affrontare l’emergenza Covid19, fino al 30 aprile saranno confermate le misure e le restrizioni oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse: non è prevista la creazione di zone gialle. L’unica novità è rappresentata dal ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Lo ha detto a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa organizzata al termine dell’incontro della cabina di regia anti Covid alla quale partecipano diversi ministri, Roberto Garofoli, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. “Saremmo ben lieti di tornare alle lezioni in presenza se solo si fosse agito nell’anno passato per garantire ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il sindacatomantiene tutte le sue perplessità sulla decisione di riaprire le, seppure solo una parte, nelle zone rosse. Per affrontare l’emergenza Covid19, fino al 30 aprile saranno confermate le misure e le restrizioni oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse: non è prevista la creazione di zone gialle. L’unica novità è rappresentata dal ritorno in classe fino alla prima mediain. Lo ha detto a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa organizzata al termine dell’incontro della cabina di regia anti Covid alla quale partecipano diversi ministri, Roberto Garofoli, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. “Saremmo ben lieti di tornare alle lezioni in presenza se solo si fosse agito nell’anno passato per garantire ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Scuole aperte anche in zona rossa, Anief: è un errore, il distanziamento non è garantito Il sindacato Anief mantiene tutte le sue perplessità sulla decisione di riaprire le scuole, seppure solo una parte, nelle zone rosse. Per affrontare l'emergenza Covid19, fino al 30 aprile saranno confermate le misure e le restrizioni oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e ...

