Sciopero 24 ore: riduzione corse metro B/B1 (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – A Roma e' in corso lo Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. Ecco la situazione sulla rete: metro A: attiva con riduzioni di corse, metro B/B1: attiva con lievi riduzioni di corse, metro C attiva, Ferrovia Roma-Lido: attiva con riduzioni di corse, Ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano: attiva, Ferrovia Roma-Viterbo servizio regionale: attiva, Ferrovia Termini-Centocelle: chiusa, Bus e tram:possibili cancellazioni di linee/soppressioni di corse. Lo fa sapere in una nota l'Agenzia per la Mobilita' di Roma Capitale.

