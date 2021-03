Scende dall’auto per aiutare, ma diventa protagonista di una tragedia (Di venerdì 26 marzo 2021) Un giovane ragazzo, militare, è sceso dalla propria auto per prestare soccorso, ma si è ritrovato protagonista di una tragedia. tragedia in autostrada – immagine di repertorio (Google Images)I ragazzi del nostro esercito sono sempre pronti a dare una mano. L’abbiamo visto e apprezzato durante questa pandemia. Moltissimi giovani, infatti, si sono impegnati per compiti di svariato genere aiutando l’Italia in questo momento così complicato. Alcune truppe si sono occupate della distribuzione di viveri, altre del controllo sul territorio durante il periodi di lockdown ferreo. Quello che è capitato a Riccardo Maestrale, 22 anni, ha davvero dell’incredibile. Il ragazzo, originario di Milazzo era un militare dell’esercito, in servizio a Cosenza. Attento e sempre preciso sul lavoro è stato vittima di un episodio davvero molto ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 marzo 2021) Un giovane ragazzo, militare, è sceso dalla propria auto per prestare soccorso, ma si è ritrovatodi unain autostrada – immagine di repertorio (Google Images)I ragazzi del nostro esercito sono sempre pronti a dare una mano. L’abbiamo visto e apprezzato durante questa pandemia. Moltissimi giovani, infatti, si sono impegnati per compiti di svariato genere aiutando l’Italia in questo momento così complicato. Alcune truppe si sono occupate della distribuzione di viveri, altre del controllo sul territorio durante il periodi di lockdown ferreo. Quello che è capitato a Riccardo Maestrale, 22 anni, ha davvero dell’incredibile. Il ragazzo, originario di Milazzo era un militare dell’esercito, in servizio a Cosenza. Attento e sempre preciso sul lavoro è stato vittima di un episodio davvero molto ...

