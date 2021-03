Recovery Plan, concorso per 2.800 tecnici al Sud: assunzioni entro 3 mesi (Di venerdì 26 marzo 2021) concorso tecnici al Sud per il Recovery Plan: 2.800 assunzioni entro 3 mesi grazie all’accordo governo-Cts Un concorso pubblico per assumere in soli tre mesi 2.800 tecnici che contribuiranno allo sviluppo dei progetti finanziati dal Recovery Plan al Sud Italia. La pubblicazione del bando, atteso per inizio aprile, segue la decisione del governo di sbloccare i concorsi pubblici grazie a un accordo raggiunto oggi sui requisiti concorsuali e il cronoprogramma delle procedure di selezione “fast track” tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il sottosegretario di Palazzo Chigi, Roberto Garofoli, con il coordinatore e il ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021)al Sud per il: 2.800grazie all’accordo governo-Cts Unpubblico per assumere in soli tre2.800che contribuiranno allo sviluppo dei progetti finanziati dalal Sud Italia. La pubblicazione del bando, atteso per inizio aprile, segue la decisione del governo di sbloccare i concorsi pubblici grazie a un accordo raggiunto oggi sui requisiti concorsuali e il cronoprogramma delle procedure di selezione “fast track” tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il sottosegretario di Palazzo Chigi, Roberto Garofoli, con il coordinatore e il ...

