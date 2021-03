Pomeriggio 5 | Ruta e Orlando pace fatta?

(Di venerdì 26 marzo 2021) A5, Barbara d’Urso torna a parlare dello scontro a distanza tra Maria Teresa, presente in studio, e Stefania. Secondo i settimanali le due ex gieffine non si sarebbero ancora chiarite e starebbero ancora litigando a distanza. Una notizia che fa sorridere l’ex moglie di Amedero Goria che alla fine riesce a raccontare la sua verità. Si parla ancora di Grande Fratello Vip aArticolo completo: dal blog SoloDonna

... così come l'allontanamento tra lae Tommaso Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip . ... pubblicando una foto con la collega dopo essere stata ospite a5 . "Tra me e Stefania ......di Maria Teresa: l'immagine la ritrae sorridente vicino a Stefania Orlando. E le parole utilizzate non lasciano spazio a dubbi. 'Visto che non ho avuto il tempo di rispondere oggi a5,...A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso torna a parlare dello scontro a distanza tra Maria Teresa Ruta, presente in studio, e Stefania Orlando. Secondo i settimanali le due ex gieffine non si sarebbero ancora ...Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ai ferri corti? Dopo le voci circolate negli ultimi giorni, e alimentate dalla risposta equivoca della finalista del Grande Fratello Vip, la R ...