Nel paradiso delle terme | Noi a pezzi | ma si riparte

(Di venerdì 26 marzo 2021) Serenella Bettin Il 1° aprile riaprono hotel e impianti. La famiglia Mioni: "Il nostro turismo è cura. Non morirà mai" Abano(Pd) Entrare qui dentro è come tornare indietro nel tempo. Le sedie tirate a lustro. I tavolini intarsiati di legno. Il caleidoscopio del lampadario di Venini che scende dal soffitto. Ancora si sente l'eco dei piatti, degli aperitivi, della gente che gioca a burraco,ciabatte che passeggiano nell'atrio e quella musica di sottofondo che infonde tranquillità. Siamo all'hotel Mioni Pezzato di Abano, e l'orologio sta per riprendere il suo corso. Si respira l'atmosfera di chi ha voglia di ripartire. Di chi sa che ce la può fare. Cinque generazioni, l'hotel, completamente ristrutturato nel 2018, sorge qui, davanti a questo pozzo. Un pozzo d'acqua termale, dove il nonno del nonno di Giovanni ...