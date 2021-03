Nel garage un arsenale: dalla colt al kalashnikov (Di venerdì 26 marzo 2021) I carabinieri della compagnia di Chiari, coordinati dal tenente colonnello Carlo Pessini hanno assicurato alla giustizia un pericoloso malvivente residente a Castrezzato, che aveva in disponibilità un ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) I carabinieri della compagnia di Chiari, coordinati dal tenente colonnello Carlo Pessini hanno assicurato alla giustizia un pericoloso malvivente residente a Castrezzato, che aveva in disponibilità un ...

Advertising

AleAntinelli : Aprile 1999. Semif Uefa: 0-0 tra Marsiglia e Bologna. Partita diciamo spigolosa (al ritorno finirà in rissa). Nel g… - MatteDj23 : @Sheva_gol2 @verolove87 Fai box da 23 anni nel senso che costruisci garage? - VereIori : RT @gponedotcom: L'omaggio a Fausto Gresini in Qatar: la sua foto nel box del team: L'immagine di Fausto vittorioso sulla Garelli campeggia… - FilippoAstone : Anche nel 2021 #Brembo supporterà i team a distanza, dalla sua sede di Curno. Le novità previste per la stagione 20… - la_patrizia_ : @Marco_viscomi Quando era ragazzino si allenava nel cortile. Accendeva e spegneva a distanza la luce accanto alla p… -