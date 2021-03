Napoli | folta concorrenza per Zaccagni | su di lui anche Juve | Milan e Lazio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mattiapotrebbe essere il primo acquisto del nuovo2021/22. Il suo nome è in orbita azzurra già da un po’, eppure non si può ancora essere ancora certi del suo arrivo. Come riportato nelle ultime ore da TuttoMercatoWeb infatti, il fantasista dell’Hellas Verona, seppur molto vicino alla squadra azzurra, non ha alcun accordo L'articolo

Advertising

StefanoAndreozz : @TolliVincenzo Si, la compagnia era folta e senza il Napoli è da centro classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli folta

ilmessaggero.it

... operatore scolastico morto a20 giorni dopo la... Malgrado la malattia e i dolori atroci Susy non ha mai perso il suo sorriso e la sua forza d'animo. Il viso incorniciato da una massa...Il viso incorniciato da una massadi capelli fulvi, gli occhi scurissimi e un sorriso che ... In massa all'ospedale Cardarelli diè accorso il mondo del volontariato e dei vigili del fuoco ...Mattia Zaccagni potrebbe essere il primo acquisto del nuovo Napoli 2021/22. Il suo nome è in orbita azzurra già da un po', eppure non si può ancora essere ...Il viso incorniciato da una massa folta di capelli fulvi, gli occhi scurissimi e un sorriso ... In massa all’ospedale Cardarelli di Napoli è accorso il mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di ...