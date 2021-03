Milan, senti Baresi: “Donnarumma importante per il futuro. Tomori? Faremo il possibile per riscattarlo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Franco Baresi a La Gazzetta dello Sport. L'attuale vicepresidente del Milan ha commentato alcuni temi caldi dell'ambiente rossonero. Dalla lotta allo scudetto al calciomercato con i nomi di Donnarumma e Tomori su tutti.Baresi a 360°caption id="attachment 1000197" align="alignnone" width="1024" Baresi (getty images)/captionParte subito dalla lotta in campionato per lo scudetto: "Stiamo a vedere, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che il Milan debba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale. Corsa Champions? Le rivali vanno rispettate tutte, ci ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Francoa La Gazzetta dello Sport. L'attuale vicepresidente delha commentato alcuni temi caldi dell'ambiente rossonero. Dalla lotta allo scudetto al calciomercato con i nomi disu tutti.a 360°caption id="attachment 1000197" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionParte subito dalla lotta in campionato per lo scudetto: "Stiamo a vedere, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che ildebba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale. Corsa Champions? Le rivali vanno rispettate tutte, ci ...

Advertising

ItaSportPress : Milan, senti Baresi: 'Donnarumma importante per il futuro. Tomori? Faremo il possibile per riscattarlo' -… - infoitsport : Milan, senti Paquetá: 'In Italia non avevo amici. A Lione sono felice' - Mediagol : #Milan, senti Paquetà: 'Qui a Lione sono rinato. #Milano? Non avevo amici” - EuropaCalcio : #Milan, senti #Theo: “voglio restare a lungo e trionfare con questa maglia” #EuropaCalcio - MCalcioNews : Milan senti Paquetà: 'A Lione sono felice' -