Advertising

Corriere : Nel nuovo decreto l’ipotesi «giallo rafforzato»: bar e ristoranti aperti fino alle 16, weekend blindati - Corriere : ?? Ecco cosa prevede la fascia gialla rafforzata - SecolodItalia1 : Locali aperti dal 6, la guerra dei ristoratori spacca il fronte degli chef: Vissani contro la Mantia… - Sbiki85 : RT @amingardi: Adesso siamo al riaprire i parrucchieri perché “l’appuntamento a domicilio avviene con regole meno stringenti di quelle dei… - MauroDellisanti : RT @amingardi: Adesso siamo al riaprire i parrucchieri perché “l’appuntamento a domicilio avviene con regole meno stringenti di quelle dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Locali aperti

... è stata reiterata la sospensione totale degli spettacolial pubblico in teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, live - club e in altrio spazi anche all'aperto nelle zone ...... ha acquisito 17 opere di artistie stranieri di statura internazionale, con produzioni che ... in spazial pubblico nelle sedi regionali o in altre istituzioni". La collezione Amante , ...È quanto emerge dall’ISER, l’indice di sofferenza economica regionale ideato da Demoskopika. La Calabria è tra le 6 regioni italiane a soffrire di più ...Dalle opere di Favelli, Aldrovandi e Mainolfi a quelle di Heck, Andersen e Renner. La Regione Emilia-Romagna continua ad arricchire il proprio patrimonio d'arte contemporanea per metterlo nella dispon ...