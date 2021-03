L'Europa unita contro AstraZeneca: onori gli impegni o stop all'export (Di venerdì 26 marzo 2021) Dura la Presidente della Commissione von der Leyen 'AstraZeneca deve onorare il contratto con gli Stati membri prima di impegnarsi di nuovo nell'esportazione di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 marzo 2021) Dura la Presidente della Commissione von der Leyen 'deve onorare il contratto con gli Stati membri prima di impegnarsi di nuovo nell'esportazione di ...

Advertising

luigidimaio : Essere oggi in ???? testimonia l'unità d’intenti degli Stati europei più impegnati per la stabilizzazione della… - tax_tweet : RT @Internazionale: L’Europa unita per sostenere la transizione politica in Libia. L'articolo di Pierre Haski. - Frances79354285 : @noitre32 Lo so ma è Russo quindi da scartare per L' Eu sono una manica di deficienti... Un altro segno tangibile l… - ADM_assdemxmi : RT @Europarl_IT: 'Per per meritare fiducia, serve unità e trasparenza', queste le parole del @EP_President Sassoli in apertura della riunio… - fra_oggioni : RT @AParentiEU: 64 anni fa nella sala degli Orazi e dei Curiazi in Campidoglio venivano firmati i trattati di Roma. Oggi siamo tutti chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa unita L'Europa unita contro AstraZeneca: onori gli impegni o stop all'export Dura la Presidente della Commissione von der Leyen 'AstraZeneca deve onorare il contratto con gli Stati membri prima di impegnarsi di nuovo nell'esportazione di ...

Cozzolino (PD): "Europa è la protagonista della ricostruzione" Come ha detto il ministro Di Maio la presenza a Tripoli testimonia l'unita' d'intenti dei Paesi ... Siamo impegnati a rilanciare con forza la proposta di un'Europa protagonista della pacificazione e ...

L’Europa unita per sostenere la transizione politica in Libia - Pierre Haski Internazionale STATI UNITI Biden: aiuti all'Europa Al Consiglio europeo il presidente degli Stati Uniti Biden promette: "Condivideremo i vaccini in eccesso". Sul tavolo anche lo sblocco di brevetti americani per produrre le dosi i ...

L'Ue avverte AstraZeneca, 'recuperi o niente export' "AstraZeneca deve recuperare sui suoi ritardi con gli Stati membri prima di potersi impegnare di nuovo nell'esportazione di vaccini". Le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von d ...

Dura la Presidente della Commissione von der Leyen 'AstraZeneca deve onorare il contratto con gli Stati membri prima di impegnarsi di nuovo nell'esportazione di ...Come ha detto il ministro Di Maio la presenza a Tripoli testimonia l'' d'intenti dei Paesi ... Siamo impegnati a rilanciare con forza la proposta di un'protagonista della pacificazione e ...Al Consiglio europeo il presidente degli Stati Uniti Biden promette: "Condivideremo i vaccini in eccesso". Sul tavolo anche lo sblocco di brevetti americani per produrre le dosi i ..."AstraZeneca deve recuperare sui suoi ritardi con gli Stati membri prima di potersi impegnare di nuovo nell'esportazione di vaccini". Le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von d ...