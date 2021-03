Leonardo | picchiato a morte a 20 mesi | ergastolo alla madre e all' ex compagno

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Due ergastoli per l’omicidio, nel maggio 2019 a Novara, del piccolo, ventiappena. Condannati laGaia Russo e ildell’epoca della donna, Nicolas Musi. La corte ha accolto la richiesta del pm Silvia Baglivo. Gaia Russo, 23 anni, e ildell’epoca, Nicola Musi, 24 anni, erano accusati di omicidio volontario e maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,, 20, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel maggio 2019 è statoda Musi, con lache aveva sempre lasciato fare. Una “violenza inaudita, non degna di un essere umano”, aveva sostenuto all’epoca delle indagini il procuratore di Novara, Marilinda Mineccia, oggi in pensione.La ...