Lautaro | la scelta dell' Inter che non piace ai tifosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro scelta

Virgilio Sport

...cui ladell'Inter può essere interpretata in maniera opposta. Il collega di tifo, però, insiste: 'Al giorno d'oggi nessun club al mondo spenderebbe più di 100 milioni per comprare, se ...... che sottolinea come ci sia un destino comune che lega Skriniar, Perisic ,, Eriksen e ... ' Non si può nemmeno affermare che sia stata un'effettivaquella di trattenere questi elementi. ...In una stagione i cui Romelu Lukaku sta mantenendo un rendimento da vero top player, Lautaro Martinez s’è confermato assolutamente fondamentale per l’ Inter con i suoi gol e la sua presenza in area di ...Inter, questa squadra, che sta vivendo un momento molto importante e che si appresta a compiere la volata finale per vincere lo scudetto, ...