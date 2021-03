Istat | cala la fiducia dei consumatori Aumenta quella delle imprese

(Di venerdì 26 marzo 2021) I datisulla. Diminuiscedei. In aumento, invece, la. ROMA – I datisullahanno confermato un trend incerto dell’economia italiana. Nel mese di marzo ladeiha registrato un calo da 101,4 a 100,9. Una diminuzione che riguarda tutte le componenti. Il clima economico e quello corrente registrano un calo più accentuato (da 91,5 a 90,2 e da 97,3 a 96,7), mentre una riduzione è contenuta per il clima personale (da 104,7 a 104,5) e quello futuro (da 107,5 a 107,1).laDiminuisce la...

... afferma il Codacons , commentando i dati diffusi oggi dall'. "Un dato che avrà effetti sulla propensione alla spesa delle famiglie, già in costante calo a causa di limiti e divieti legati al ...A marzo 2021 si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 101,4 a 100,9) e un aumento dell'indice del clima di fiducia delle imprese (da 93,3 a 93,9). Lo rileva l'. Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori sono in calo. Il clima economico e quello corrente registrano una diminuzione più accentuata (da 91,5 a 90,2 e da 97,3 a 96,7, ...In base ai dati forniti dall'Istat, nel Legnanese solo due comuni, Dairago e Canegrate, hanno registrato un numero di nascite superiore a quello del 2019 ...Bisogna risalire all'Unità d'Italia per avere così pochi bambini nati nel nostro Paese. È uno degli effetti della pandemia che non ha inciso soltanto sui decessi, mai così tanti dal secondo dopoguerra ...