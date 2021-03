Il Principe Alberto II di Monaco e l' intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey | ' Non è il posto adatto per questo tipo di discussioni'

(Di venerdì 26 marzo 2021) IlII dicritica l'd iMarkle da: 'Non è ilperdi- ha spiegato - È un mondo difficile, spero che ...

IlII di Monaco critica l'intervista d i Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey: 'Non è il posto adatto per questo tipo di discussioni - ha spiegato - È un mondo difficile, spero che ...Ildi Monaco ha criticato l'esplosiva intervista che Meghan Markle e ilHarry hanno dato a Oprah Winfrey definendola "inappropriata". Secondo il, invece di condividere "...Il Principe Alberto II di Monaco critica l'intervista di Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey: “Non è il posto adatto per questo tipo di discussioni - ha spiegato - ...Sara Sirtori. La famosa e incredibile intervista che Meghan Markle e il principe Harry hanno concesso a Oprah Winfrey è ancora al centro delle notizie. A riportare alla ribalta l’evento ci ha pensato ...