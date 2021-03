Iannone torna in moto, i progetti di Andrea (Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre i colleghi della motoGP sono impegnati nelle FP in Qatar, l’ex pilota Aprilia, Iannone, torna in moto disputando una sessione di prove sul circuito di Misano. Andrea, nonostante la recente decisione del TAS di sospenderlo dal mondo delle corse per un sospetto caso di doping mai del tutto accertato, ha tutt’altro che gettato la spugna. Come lui stesso ha scritto su Instagram: “Qualcosa di nuovo sta arrivando…”. L’abruzzese di Vasto è diventato ormai un simbolo di resilienza nel mondo delle due ruote; la sua capacità di saper reagire ad un evento come quello che lo ha visto protagonista nell’ ultimo periodo è davvero ammirevole. Andrea è stato allontanato da tutti gli eventi sportivi ufficiali ma ciò non gli ha precluso la possibilità di far parte del suo amato mondo per vie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre i colleghi dellaGP sono impegnati nelle FP in Qatar, l’ex pilota Aprilia,indisputando una sessione di prove sul circuito di Misano., nonostante la recente decisione del TAS di sospenderlo dal mondo delle corse per un sospetto caso di doping mai del tutto accertato, ha tutt’altro che gettato la spugna. Come lui stesso ha scritto su Instagram: “Qualcosa di nuovo sta arrivando…”. L’abruzzese di Vasto è diventato ormai un simbolo di resilienza nel mondo delle due ruote; la sua capacità di saper reagire ad un evento come quello che lo ha visto protagonista nell’ ultimo periodo è davvero ammirevole.è stato allontanato da tutti gli eventi sportivi ufficiali ma ciò non gli ha precluso la possibilità di far parte del suo amato mondo per vie ...

