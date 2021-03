Grande successo per le lezioni di storia all’Auditorium (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – A meno di un mese dall’avvio dell’iniziativa sono oltre 12 mila i biglietti venduti per assistere alle lezioni di storia in streaming sulla piattaforma www.auditoriumplus.com. Il progetto, si legge nel comunicato, e’ realizzato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con dieci importanti teatri italiani. Dopo Laura Pepe, Andrea Carandini e Alessandro Barbero, domenica 28 marzo sara’ la volta di Alessandro Vanoli, storico e scrittore, esperto di storia mediterranea, che dal Teatro Grande di Brescia ci fara’ scoprire come i turchi ottomani conquistarono la citta’ di Costantinopoli, ponendo fine all’Impero Romano d’Oriente. All’alba del 29 maggio 1453 i soldati guidati da Maometto II, dopo un lungo assedio, entrarono nella capitale dell’Impero bizantino. E la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – A meno di un mese dall’avvio dell’iniziativa sono oltre 12 mila i biglietti venduti per assistere allediin streaming sulla piattaforma www.auditoriumplus.com. Il progetto, si legge nel comunicato, e’ realizzato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con dieci importanti teatri italiani. Dopo Laura Pepe, Andrea Carandini e Alessandro Barbero, domenica 28 marzo sara’ la volta di Alessandro Vanoli, storico e scrittore, esperto dimediterranea, che dal Teatrodi Brescia ci fara’ scoprire come i turchi ottomani conquistarono la citta’ di Costantinopoli, ponendo fine all’Impero Romano d’Oriente. All’alba del 29 maggio 1453 i soldati guidati da Maometto II, dopo un lungo assedio, entrarono nella capitale dell’Impero bizantino. E la ...

