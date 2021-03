Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Kaleyn e Ashram in testa a metà gara. Raffaeli e Baldassarri attardate (Di venerdì 26 marzo 2021) A Sofia (Bulgaria) è incominciata la Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. La prima tappa stagionale si è aperta con i primi esercizi del concorso generale. Per quanto riguarda l’individuale, dove non sono presenti le fuoriclasse russe, la bulgara Boryana Kaleyn e l’israeliana Linoy Ashram sono al comando con 51.350 punti: 25.100 al cerchio e 26.250 alla palla per Kaleyn, 25.800 e 25.550 per l’israeliana. Attardata di ben quattro punti l’altra bulgara Katrin Taseva (47.350: 22.950 e 24.400). Le italiane sono purtroppo molto attardate. Il giovane talento Sofia Raffaeli è 16ma con 42.800, grazie al 20.600 al cerchio e al 22.200 alla palla. Milena Baldassarri, già qualificata alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) A Sofia (Bulgaria) è incominciata ladel2021 di. La prima tappa stagionale si è aperta con i primi esercizi del concorso generale. Per quanto riguarda l’individuale, dove non sono presenti le fuoriclasse russe, la bulBoryanae l’israeliana Linoysono al comando con 51.350 punti: 25.100 al cerchio e 26.250 alla palla per, 25.800 e 25.550 per l’israeliana. Attardata di ben quattro punti l’altra bulKatrin Taseva (47.350: 22.950 e 24.400). Le italiane sono purtroppo molto. Il giovane talento Sofiaè 16ma con 42.800, grazie al 20.600 al cerchio e al 22.200 alla palla. Milena, già qualificata alle ...

