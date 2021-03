Ginevra Lambruschi | è nata la piccola Sophie

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un anno fa il loro fidanzamento, a settembre l’annuncio della gravidanza: il 23 marzo è arrivata, la prima figlia die Mirko Antonucci, poco più che ventenni: genitori giovanissimi e al settimo cielo. Influencer da mezzo milione di follower lei, attaccante della Salernitana in prestito alla Roma lui, entrambi giovanissimi, entrambi di appena 22 anni, e già genitori. Un anno fa nasceva il loro amore Articolo completo: dal blog SoloDonna

