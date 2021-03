Disney Plus, ecco le novità di aprile 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni mese torniamo ad elencare le principali aggiunte al catalogo Disney Plus (abbonati QUI) in arrivo. Con aggiunte al catalogo che arrivano ogni venerdì, su Disney Plus nel mese di aprile 2021 saranno aggiunti diversi film e serie TV per le varie sezioni della piattaforma. Tra Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star la scelta si fa sempre più vasta. Le serie TV su Disney Plus da aprile Criminal Minds Il 2 aprile saranno aggiunte tutte le quattordici stagioni di Criminal Minds. La serie segue il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI che, oltre ai crimini, si concentrano sugli aspetti psicologici dei malviventi. Mira, Royal Detective Una serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni mese torniamo ad elencare le principali aggiunte al catalogo(abbonati QUI) in arrivo. Con aggiunte al catalogo che arrivano ogni venerdì, sunel mese disaranno aggiunti diversi film e serie TV per le varie sezioni della piattaforma. Tra, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star la scelta si fa sempre più vasta. Le serie TV sudaCriminal Minds Il 2saranno aggiunte tutte le quattordici stagioni di Criminal Minds. La serie segue il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI che, oltre ai crimini, si concentrano sugli aspetti psicologici dei malviventi. Mira, Royal Detective Una serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney Plus Gargoyles - Neca annuncia l'action figure di Goliath Oggi la serie Gargoyles " Il risveglio degli eroi è disponibile integralmente su Disney Plus. Neca ha realizzato una figure in pvc decisamente ben fatta, con dettagli da paura e un paint ...

Oscar - Dove Vedere I Film Candidati - Hynerd.it ... One Night in Miami ( Quella notte a Miami) diretto da Regina King e Borat - Seguito di film cinema (Borat subsequent moviefilm , ne abbiamo parlato qui ) DISNEY PLUS Disney+ ha l'offerta più corposa ...

Che cosa succede a Disney Plus? Startmag Web magazine The Falcon and The Winter Soldier: le origini e le abilità del nuovo Captain America The Falcon and The Winter Soldier, nel secondo episodio, mostra più da vicino il background e le abilità del nuovo Captain America.

Gargoyles – Neca annuncia l’action figure di Goliath Neca ha annunciato la prima action figure dotata di articolazioni e snodi tratta da Gargoyles - Il risveglio degli eroi ...

