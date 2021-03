Diritti tv, la Serie A sceglierà Dazn a patto che 3 partite a settimana vadano a Sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto scrive Repubblica, la Serie A è pronta ad assegnare i Diritti tv a Sky e Dazn sulla base di un accordo raggiunto tra le due contendenti nelle ultime ore. “A tre giorni dalla scadenza del bando per le tv, l’Assemblea della Lega Serie A oggi si prepara ad assegnare a Dazn e Tim i Diritti per le 10 partite a settimana del campionato italiano. E lo farebbe sulla base di un accordo tra le forze opposte, trovato in queste ore. Nessuno ha certezze, ma l’ottimismo è cresciuto nelle ultime ore”. Il tutto ad una condizione, ovvero che anche Sky resti della partita. “Il fronte dell’opposizione, dopo la “fuga” del Torino, si è deciso quasi interamente ad accettare di votare sì. Ma a una sola condizione: che contestualmente si tenga in partita anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto scrive Repubblica, laA è pronta ad assegnare itv a Sky esulla base di un accordo raggiunto tra le due contendenti nelle ultime ore. “A tre giorni dalla scadenza del bando per le tv, l’Assemblea della LegaA oggi si prepara ad assegnare ae Tim iper le 10del campionato italiano. E lo farebbe sulla base di un accordo tra le forze opposte, trovato in queste ore. Nessuno ha certezze, ma l’ottimismo è cresciuto nelle ultime ore”. Il tutto ad una condizione, ovvero che anche Sky resti della partita. “Il fronte dell’opposizione, dopo la “fuga” del Torino, si è deciso quasi interamente ad accettare di votare sì. Ma a una sola condizione: che contestualmente si tenga in partita anche ...

