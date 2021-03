DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: si parte alle 18.00, Morbidelli fa da lepre (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questa la classifica dopo la prima sessione: 1 21 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1’54.921 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’55.046 0.125 / 0.125 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.112 0.191 / 0.066 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’55.213 0.292 / 0.101 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’55.255 0.334 / 0.042 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’55.309 0.388 / 0.054 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’55.353 0.432 / 0.0448 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’55.365 0.444 / 0.0129 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’55.419 0.498 / ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Questa la classifica dopo la prima sessione: 1 21 FrancoITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1’54.921 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’55.046 0.125 / 0.125 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.112 0.191 / 0.066 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 346.1 1’55.213 0.292 / 0.101 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’55.255 0.334 / 0.042 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYamaha 345.0 1’55.309 0.388 / 0.054 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’55.353 0.432 / 0.0448 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’55.365 0.444 / 0.0129 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’55.419 0.498 / ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - SkySportMotoGP : ? Miglior tempo per @FrankyMorbido12 in 1.55.092 quando mancano 10 minuti al termine delle #FP1 in Qatar ? Caduta p… - SkySportMotoGP : ? Caduta per @jackmilleraus ?? 20 minuti al termine delle #FP1 LIVE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in top… - gponedotcom : LIVE FP2 Losail MotoGP in Qatar: cronaca diretta minuto per minuto: Morbidelli è stato il più veloce nella prima se… -