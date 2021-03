De Luca: «Se avessi abbastanza dosi vorrei vaccinare prima Ischia, Capri e tutte le località turistiche» (Di venerdì 26 marzo 2021) “Se avessimo i vaccini procederemo per comparti economici, oltre che per età. Trovando un punto di equilibrio con le esigenze sociosanitarie. Se riusciamo a vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capria, Procida, costiera sorrentina, Cilento, favoriremmo tutto il comparto turistico. Così faremmo nelle fabbriche. Ma servono i vaccini“. Lo dice il Presidente della Regione Campania, parlando dei criteri di somministrazione dei vaccini per fasce d’età. De Luca in pratica vorrebbe procedere oltre che per anzianità, anche per logica economica. E commenta così l’accordo preliminare con la Russia per il vaccino Sputnik. “Sputnik è un vaccino aggiuntivo, che abbiamo prenotato per avere i vaccini per immunizzare 4 milioni di campani. Il contratto prevede che diventi operativo dopo l’approvazione da parte di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) “Semo i vaccini procederemo per comparti economici, oltre che per età. Trovando un punto di equilibrio con le esigenze sociosanitarie. Se riusciamo atutta la popolazione dia, Procida, costiera sorrentina, Cilento, favoriremmo tutto il comparto turistico. Così faremmo nelle fabbriche. Ma servono i vaccini“. Lo dice il Presidente della Regione Campania, parlando dei criteri di somministrazione dei vaccini per fasce d’età. Dein pratica vorrebbe procedere oltre che per anzianità, anche per logica economica. E commenta così l’accordo preliminare con la Russia per il vaccino Sputnik. “Sputnik è un vaccino aggiuntivo, che abbiamo prenotato per avere i vaccini per immunizzare 4 milioni di campani. Il contratto prevede che diventi operativo dopo l’approvazione da parte di ...

