Davvero dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato? (Di venerdì 26 marzo 2021) dichiarare il falso nell’autocertificazione è reato oppure no? Cosa sappiamo dopo la decisione del Gup di accogliere il ricorso di un ragazzo di 24 anni. Da ore tiene banco il caso del gup che ha assolto un ragazzo condannato per aver dichiarato il falso sull’autocertificazione. Avete capito bene. Il gup ha assolto il giovane. Questo nonostante ormai da un anno abbiamo imparato che dichiarare il falso sull’autodichiarazione costituisce, o a questo punto sarebbe più corretto dire costituirebbe, il reato di falso. Proviamo a fare chiarezza e a capire come stanno effettivamente le cose. Il caso del 24enne assolto Per provare a fare chiarezza partiamo proprio dal caso del giovane assolto. Il ragazzo viene fermato a Milano e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021)iloppure no? Cosa sappiamo dopo la decisione del Gup di accogliere il ricorso di un ragazzo di 24 anni. Da ore tiene banco il caso del gup che ha assolto un ragazzo condannato per aver dichiarato ilsull’autocertificazione. Avete capito bene. Il gup ha assolto il giovane. Questo nonostante ormai da un anno abbiamo imparato cheilsull’autodichiarazione costituisce, o a questo punto sarebbe più corretto dire costituirebbe, ildi. Proviamo a fare chiarezza e a capire come stanno effettivamente le cose. Il caso del 24enne assolto Per provare a fare chiarezza partiamo proprio dal caso del giovane assolto. Il ragazzo viene fermato a Milano e ...

