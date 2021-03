David di Donatello: 15 candidature a Volevo nascondermi (Di venerdì 26 marzo 2021) Volevo nascondermi, Favolacce, Hammamet, Le sorelle Macaluso e Miss Marx. Ecco i Fab Five candidati come miglior film dai giurati dell’Accademia del David di Donatello che, quest’anno, corrispondono anche alle nomination per la miglior regia, rispettivamente Giorgio Diritti, i gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, Gianni Amelio, Emma Dante e Susanna Nicchiarelli. Chi ha ottenuto più nomination? PALOMAR produzione ha ottenuto 19 candidature DEI David DI Donatello PER I SUOI FILM: “LA VITA DAVANTI A SÉ” di Edoardo Ponti, “COSA SARÀ di Francesco Bruni” e “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti. I produttori I produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra dichiarano: “Siamo profondamente orgogliosi di avere ottenuto ben 19 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021), Favolacce, Hammamet, Le sorelle Macaluso e Miss Marx. Ecco i Fab Five candidati come miglior film dai giurati dell’Accademia deldiche, quest’anno, corrispondono anche alle nomination per la miglior regia, rispettivamente Giorgio Diritti, i gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, Gianni Amelio, Emma Dante e Susanna Nicchiarelli. Chi ha ottenuto più nomination? PALOMAR produzione ha ottenuto 19DEIDIPER I SUOI FILM: “LA VITA DAVANTI A SÉ” di Edoardo Ponti, “COSA SARÀ di Francesco Bruni” e “” di Giorgio Diritti. I produttori I produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra dichiarano: “Siamo profondamente orgogliosi di avere ottenuto ben 19 ...

Advertising

ClaudioBaglioni : La canzone di Claudio Baglioni #GliAnniPiùBelli del film di @GabrieleMuccino candidata come Migliore Canzone Origi… - NetflixIT : Vorremmo dire che abbiamo reagito con la compostezza di Sophia alle 2 nomination ai David di Donatello per La vita… - RaiNews : Con 15 candidature Volevo nascodermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione… - Annamcamilloni : RT @ClaudioBaglioni: La canzone di Claudio Baglioni #GliAnniPiùBelli del film di @GabrieleMuccino candidata come Migliore Canzone Original… - varesenews : David di Donatello, nomination a Renato Pozzetto per il premio di miglior attore -