Crotone, Ursino su Messias: “Pochi come lui. Ounas? Il nostro ambiente fa miracoli” (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il ds del Crotone Giuseppe Ursino, intercettato per un commento su questa faticosa stagione di Serie A per la sua squadra. “Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere”, sostiene Ursino. Poi una battuta su Ounas, grande acquisto per i calabresi: “L’ambiente di Crotone fa miracoli “. Infine, un pensiero su Junior Messias, la stella della squadra rossoblù: “In Italia centrocampisti come lui non ce ne sono. Non c’è giocatore avversario che riesce a tamponarlo sul primo dribbling. È uno di quei giocatori che, per come attualmente sono considerati i nostri centrocampisti, ce ne sono Pochi”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il ds delGiuseppe, intercettato per un commento su questa faticosa stagione di Serie A per la sua squadra. “Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere”, sostiene. Poi una battuta su, grande acquisto per i calabresi: “L’difa“. Infine, un pensiero su Junior, la stella della squadra rossoblù: “In Italia centrocampistilui non ce ne sono. Non c’è giocatore avversario che riesce a tamponarlo sul primo dribbling. È uno di quei giocatori che, perattualmente sono considerati i nostri centrocampisti, ce ne sono”. ...

Advertising

sportface2016 : #Crotone, #Ursino su #Messias: 'Pochi come lui. #Ounas? Il nostro ambiente fa miracoli' - ilnapolionline : G. Ursino (Ds Crotone): 'A Napoli non dovremo avere paura. Ounas? Il nostro ambiente fa miracoli' -… - Fantacalcio : Crotone, Ursino si gode Messias: 'Come lui in A ce ne sono pochi' - ItaSportPress : Crotone, ds Ursino: 'Messias era un 'giocatore nascosto' ora è il top in A' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE – Ursino: 'Ounas potrebbe fare molto bene nel Napoli, aveva bisogno di un ambiente come il nostro, Luperto? Sta… -