Covid, la terza ondata mette in ginocchio Bari: “Un anno fa accoglievamo i malati lombardi, ora tocca a noi soffrire” – Il reportage (Di venerdì 26 marzo 2021) La Puglia annaspa e la provincia capoluogo è piegata da una terza ondata che qui sta mostrando la sua coda più velenosa. A Bari le ambulanze sfrecciano di continuo lungo via Capruzzi, salgono verso il Policlinico, corrono in direzione del Centro di Maxi Emergenza allestito nella Fiera del Levante. Oltre 2mila persone ricoverate, giovedì il numero più alto di ingressi in terapia intensiva di tutta Italia, i sindaci che spingono per misure ancora più dure in vista della Pasqua. Dentro l’hub Covid costruito dove un tempo erano fiere ed esposizioni, il direttore generale Giovanni Migliore arriva subito al punto: “Un anno fa noi andavamo a prendere i pazienti in arrivo dalla lombardia alle 3 di notte sulla pista dell’aeroporto. Oggi, ecco, sarebbe più complicato. Corriamo, ma come è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) La Puglia annaspa e la provincia capoluogo è piegata da unache qui sta mostrando la sua coda più velenosa. Ale ambulanze sfrecciano di continuo lungo via Capruzzi, salgono verso il Policlinico, corrono in direzione del Centro di Maxi Emergenza allestito nella Fiera del Levante. Oltre 2mila persone ricoverate, giovedì il numero più alto di ingressi in terapia intensiva di tutta Italia, i sindaci che spingono per misure ancora più dure in vista della Pasqua. Dentro l’hubcostruito dove un tempo erano fiere ed esposizioni, il direttore generale Giovanni Migliore arriva subito al punto: “Unfa noi andavamo a prendere i pazienti in arrivo dallaa alle 3 di notte sulla pista dell’aeroporto. Oggi, ecco, sarebbe più complicato. Corriamo, ma come è ...

